Ефрем Ветродуй пугает холодным летом

Ефрем считался днем домового, в старину верили, что домовой вовсю хозяйничает в избах. В народе нашли способ его задобрить - домового закармливали. На загнетки печи ему ставили кашу, чтобы он успокоился. Домовой почитался не столько добрым, сколько справедливым. Оставляя ему еду, просили поберечь скотину: «Хозяин-батюшка, хлеб-соль прими, скотинку води». Домовой на Руси обычно воспринимался как заботливый хозяин, помогающий трудолюбивой дружной семье. Нерадивых же хозяев, которые плохо вели хозяйство, ленились, не заботились о чистоте и порядке, домовой пугал, по-своему вредничал и пытался их проучить.А над молодыми домовой иногда потешался: прятал вещи. Но отзывался на заклинание: «Домовой, домовой, поиграй да отдай». И пропавшая вещь тут же находилась. На Ефрема нельзя убивать дома никаких насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков - домовой обидится. Крестьяне были уверены, что болезни и несчастья, появляющиеся с этого дня, происходят от лихого домового. Поэтому хозяева ценили своего доброго домового. Если переселялись в другой дом, звали его с собой, бросив под печку старый лапоть или башмак: «Дедушка домовой, садись в сани, поедем с нами».Было принято вечером на Ефрема Сирина устраивать веселые посиделки. Кроме рассказов про домового забавлялись и разными прибаутками. Самыми благодарными слушателями были ребятишки, для которых выдумки про домовых воспринимались наравне со сказками.В народе день Ефрема Сирина по-особому ждали и наблюдали погоду - как бы не задул в этот день свежий ветер и не разыгралась метель. И одно предупреждение было страшнее другого: «Если Ефрем Ветродуй принесет ветер - быть сырому холодному лету», «Ветер спутает погоду - быть сырому году», «Ветер в печной трубе загудел - к холодам».Наблюдательные крестьяне ожидали скорое тепло, если лес начинал чернеть, воздух над лесом вдруг становился густым от влаги, а небо - темно-синим. Верили: если колокольный звон слышен издалека ясно и громко, а в штиль дым от костра стелется над землей - это к скорому снегопаду. А если вечером огонь в печи красный - ночью снегопада не будет. А еще считали - человек, родившийся 10 февраля, будет счастлив.