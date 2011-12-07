Каждый 35-й татарстанец имеет онкологическое заболевание

- На сегодняшний день на учете в Республиканском онкологическом диспансере находятся около 110 тысяч жителей республики. Это каждый 35-й! Ужасающая цифра, - не сдерживал эмоций министр.Спикер напомнил, что ежегодно в Татарстане выявляется более 16 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Смертность населения от злокачественных образований выросла на 4%, а показатель запущенности подрос до 30%.В структуре заболеваний лидируют опухоли кожи, на втором месте рак толстой кишки, а замыкает тройку рак молочных желез.Перед минздравом в рамках нацпроекта поставлена задача по снижению смертности от онкологии со 195 до 185 случаев на 100 тысяч человек. Для этого предусмотрен комплекс мер. В первую очередь это переоснащение Республиканского онкодиспансера на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Во-вторых, создание 9 центров амбулаторно-онкологической помощи. В-третьих, организация на базе онкологического диспансера межрегионального центра по гистологическим и иммуногистохимическим, а также генетическим методам исследования. Будут увеличены объемы финансирования на оказание лекарственной помощи больным раком. Кроме того, по словам Марата Садыкова, в 2018 году начато строительство радиологического корпуса в онкодиспансере в Альметьевске. Разработаны проекты строительства онкологического диспансера в Набережных Челнах. Эти меры позволят сделать медицинскую помощь для жителей севера и юго-востока Татарстана более доступной. Кроме того, принято решение о строительстве детского онкоцентра, что позволит реализовать в республике законченный клинический процесс, включающий своевременную диагностику, высокоэффективное и высокотехнологическое лечение с последующей ранней реабилитацией. Строительство двух последних объектов планируют начать в 2019 году.Не следует ждать симптомовВажной остается профилактика заболеваний. По словам главного онколога ПФО и РТ, ректора КГМА Рустема Хасанова, для прохождения профилактического осмотра и диспансеризации не нужно ждать симптомов. Нужно идти тогда, когда ничего не болит.- Можно пойти к травматологу, когда повреждена нога. Но онкология - коварная болезнь, - напомнил спикер. - И когда речь идет о проявлении симптомов: кровотечении, кровохарканье, зачастую бывает поздно. Возможности современной медицины колоссальны, все становятся доступными в Татарстане. Но они никогда не заменят профилактику и раннюю диагностику. И так во всем мире. Ранние формы рака можно излечить.Так, женщинам следует помнить, что в возрасте до 50 лет предпочтительно проводить УЗИ молочных желез. Женщинам старше 50 лет - маммографию.Как заявил Марат Садыков, в 2018 году в ходе диспансеризации выявлено около 1,5 тысячи случаев злокачественных образований.- 70 процентов из них - на ранних стадиях, что привело к снижению одногодичной летальности до 24 процентов и повышению пятилетней выживаемости почти до 58 процентов, - огласил статистику министр.Рустем Хасанов напомнил, что в 2017 году раком был болен каждый 37-й татарстанец. За это время улучшился процесс выявления заболеваний: врачи идут на предприятия, увеличивают объемы диспансеризации. Кроме того, растет продолжительность жизни.- С увеличением среднего возраста растет количество заболеваний. В развитых странах Европы, например Швеции, заболеваемость раком выше, чем в Татарстане. Почти в два раза! - объяснил главный онколог ПФО.Как избежать онкологии?Заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Владимир Жаворонков конкретизировал причины возникновения рака. В первую очередь он напомнил, что табак является причиной возникновения 16 видов рака. Поэтому одна из основных мер профилактики - отказ от курения или уменьшение потребления сигарет.Другими важными факторами являются повышенная масса тела и несоблюдение здоровой диеты. Нужно помнить и о том, что к раку может привести употребление алкоголя. По словам спикера, исследования показывают, что те, кто отказываются от алкоголя, меньше подвержены риску возникновения проблем с онкологией.Также следует избегать продолжительного пребывания на солнце. Самое опасное время - летом с 12 до 16 часов. Женщинам Владимир Жаворонков рекомендовал не забывать о том, что приоритетным является грудное вскармливание новорожденных.