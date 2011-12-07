Кто готовит казанские автобусы для выхода на маршрут

Пассажирское автотранспортное предприятие №4 было создано в 1962 году. Сегодня оно одно из наиболее крупных в Казани - почти четверть пассажиров (22,5%) пользуются его услугами, маршрутная сеть охватывает все районы города. Предприятие обслуживает 21 автобусный маршрут, в том числе 19 городских и 2 сезонных специальных. За месяц ПАТП №4 перевозит около 4,9 млн человек, или 163 тыс. пассажиров в день, сообщает пресс-служба мэрии Казани.Глава города осмотрел парк автобусов. Как рассказал директор МУП «ПАТП №4» Айрат Исхаков, общее количество подвижного состава предприятия составляет 247 единиц. ПАТП постоянно ведет работу по обновлению автопарка - только в прошлом году было закуплено 40 автобусов большой вместимости марки «МАЗ» и 37 автобусов марки «НефАЗ», работающих на газомоторном топливе. Все они низкопольные.«Предприятие обновилось к чемпионату мира по футболу. Средний возраст автобусов в целом по городу составляет три с половиной года, а на этом предприятии - три года», - пояснил председатель комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.«У нас есть 130 автобусов, которые приобретены в 2012 году. В 2022 году им будет 10 лет, надо будет их тоже менять», - рассказал Айрат Исхаков.«Сколько они прошли за это время? Миллион километров наберется?» - поинтересовался Ильсур Метшин. «Как раз к 10 годам они приблизятся к этому показателю. Несколько автобусов мы оставим как «доноров» для ремонта других машин, а большую часть постепенно выставим на продажу в другие города. Из Челябинска к нам уже обращались», - отметил руководитель ПАТП.Ильсур Метшин осмотрел участок диагностики, где проводят лицензированный техосмотр и обследование транспорта перед техническим обслуживанием. Получив заключение специалистов, водитель перегоняет автобус на участок техобслуживания, где его будут ремонтировать согласно поставленному «диагнозу».Глава города поинтересовался, проходят ли автобусы техосмотр ежедневно и каков процент выпуска подвижного состава на линию. «Контрольный осмотр проводится каждое утро, - пояснил Айрат Исхаков. - Процент выхода на линию по нашему предприятию достаточно хороший - сегодня утром он составил 93 процента».«Самое главное - это то, что у вас есть качественный подвижной состав. На предприятии трудятся хорошие люди, преданные своему делу: многие водители работают больше 10 лет. Хороший ремонтный цех, и в целом состояние предприятия говорит о том, что мы можем и дальше быть уверены в общественном транспорте города», - отметил Ильсур Метшин.Сейчас на предприятии работают более 900 человек, из них 430 водителей маршрутных автобусов, 136 кондукторов, а также сотрудники ремонтных и вспомогательных служб. По словам Айрата Исхакова, на предприятии не хватает кондукторов и порядка 100 водителей. Решить эту проблему частично поможет повышение стоимости проезда. С 3 февраля она выросла на 2 рубля.«За счет увеличения тарифа нам хватит средств на выплату лизинговых платежей, которые в связи с обновлением подвижного состава только в этом году увеличились на 100 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. И еще это позволит принять на работу порядка 20 - 30 водителей, чтобы частично закрыть потребность предприятия», - сказал директор ПАТП.Мэр далее осмотрел диспетчерскую, комнату, в которой хранятся валидаторы, а также физкабинет и медпункт. В последнем сотрудники ПАТП могут получить помощь терапевта, стоматолога, неотложную помощь, сделать кардиограмму и флюорографию.Сегодня транспортной отрасли в Казани уделяется большое внимание, отметил Ильсур Метшин. «Все, что можем, мы делаем. Сейчас очередь за качеством обслуживания пассажиров - отношением водителей, скоростным режимом, чтобы никаких падений пассажиров не было. Вот над чем мы должны вместе работать. Культура и качество обслуживания пассажиров общественного транспорта - это сегодня вопрос номер один. Все остальное мы смогли реализовать за эти годы», - сказал мэр и пожелал успехов сотрудникам предприятия.В осмотре предприятия приняли участие заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.