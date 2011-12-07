Работник речного транспорта на протяжении 1,5 лет сливал топливо с судов

В Казани сотрудники Казанского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по РТ пресекли хищение судового топлива, сообщает пресс-служба силового ведомства. Было установлено, что 48-летний мужчина на протяжении 1,5 лет по ночам сливал судовое маловязкое топливо. В общей сложности подозреваемый похитил две тонны дизельного топлива, масло моторное в количестве 450 литров, чем нанес ущерб более чем на 76 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.