Росгвардейцы задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске

Сотрудники Росгвардии по РТ задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске. Одного из них остановили в пос. Нагорный. Мужчина при этом попытался убежать. В дальнейшем росгвардейцы выяснили причину странного поведения гражданина: 43-летний житель Кировской области с августа прошлого года был в федеральном розыске по статье о нарушении неприкосновенности жилища. А 36-летнего мужчину росгвардейцы остановили в Азино. Он находился в розыске за фиктивную постановку иностранца на учет.