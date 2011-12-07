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Росгвардейцы задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске

Один из них попытался сбежать.
Сотрудники Росгвардии по РТ задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске. Одного из них остановили в пос. Нагорный. Мужчина при этом попытался убежать. В дальнейшем росгвардейцы выяснили причину странного поведения гражданина: 43-летний житель Кировской области с августа прошлого года был в федеральном розыске по статье о нарушении неприкосновенности жилища. А 36-летнего мужчину росгвардейцы остановили в Азино. Он находился в розыске за фиктивную постановку иностранца на учет.
КВ
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