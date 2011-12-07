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Спасатели вызволили собаку из коллектора на ул. Урицкого

Сигнал о происшествии поступил вчера в 4 часа утра.
В четверг утром спасатели вытащили собаку из коллектора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Инцидент случился на ул. Урицкого у дома №6. Собака не имела возможности самостоятельно выбраться из плена и громко выла. Спасатель на месте надел гидрокостюм, спустился на дно коллектора и вытащил животное на поверхность.
КВ
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