Спасатели вызволили собаку из коллектора на ул. Урицкого

В четверг утром спасатели вытащили собаку из коллектора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Инцидент случился на ул. Урицкого у дома №6. Собака не имела возможности самостоятельно выбраться из плена и громко выла. Спасатель на месте надел гидрокостюм, спустился на дно коллектора и вытащил животное на поверхность.