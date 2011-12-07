Суп «А-ля калья с солеными огурцами»

Ингредиенты: куриная грудка - 0,5 шт., грудинка копченая - 100 г, колбаски охотничьи - 4 шт., шпинат (можно щавель) - 1 пучок, стебли сельдерея - 3 шт., морковь - 2 шт., лук репчатый - 1 шт., чеснок - 2 зубчика, огуречный рассол - 0,5 стакана, соленые огурцы - 2 шт., растительное масло - 2 - 3 ст. ложки, соль и перец по вкусу, сахарный песок - 1 ст. ложка.Куриную грудку поместить в кастрюлю, налить 2 литра воды и варить на небольшом огне до готовности. Сельдерей, лук, морковь, соленые огурцы очистить от кожуры и измельчить. Обжарить на растительном масле 5 - 7 минут, влить рассол. Дать потомиться 3 минуты и выключить. Все мясные ингредиенты тонко нарезать короткой соломкой, положить в кастрюлю с куриным бульоном. Затем добавить зажарку в рассоле, мелко нарезанный шпинат (или щавель), поварить еще 5 минут и выключить. Посолить, поперчить, добавить сахарный песок, снять с плиты и дать настояться 15 минут. Подавать со сметаной и гренками. (Калья - блюдо русской кухни, прообраз рассольника. Это густая похлебка, мясная или рыбная, сваренная на огуречном рассоле.)Приятного аппетита!