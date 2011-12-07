В школу - по проезжей части

Член регионального штаба ОНФ Рустем Гарафутдинов, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе возмутился ситуацией, когда маршрут «дом - школа» пролегает по проезжей части. «Это опасно для жизни и здоровья юных пешеходов и создает аварийную ситуацию для водителей. Школьные маршруты должны быть безопасными, и на протяжении пути не должно быть таких опасных участков», - отметил Гарафутдинов.Жители поселка Константиновка обратили внимание активистов народного фронта на то, что из-за отсутствия тротуара дети добираются до школы по узкой автомобильной дороге. Многие родители даже старших школьников, опасаясь за жизнь детей, вынуждены сопровождать их в школу.Как рассказали местные жители, после того как в прилегающем к поселку жилом комплексе открылась новая школа, многие дети получили возможность учиться неподалеку от дома. Теперь школьникам не нужно ехать на учебу на общественном транспорте, но вместе с тем появилась другая проблема - отсутствие безопасного маршрута.Напомним, Общероссийский народный фронт и ранее обращал внимание властей на отсутствие в казанских поселках оборудованных тротуаров и уличного освещения. Активисты ОНФ подготовили обращения в ГИБДД Республики Татарстан, а также в администрацию города Казани.Кроме того, активисты выявили место несанкционированного перехода граждан через дорогу на улице Гарифьянова. Общественники настаивают на том, чтобы на этом месте был оборудован санкционированный пешеходный переход либо чтобы этот участок был огражден. Обращение по этому поводу также будет направлено в ГИБДД республики, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в РТ.