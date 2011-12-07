Верны ли показания вашего тонометра, покажет проверка

Росстандарт проводит мероприятие с целью донести до жителей России важность регулярной проверки бытовых тонометров на точность показаний, что поможет предупредить сердечно-сосудистые заболевания. В день акции специалисты-метрологи испытательных центров Росстандарта бесплатно проверят приборы, а также дадут советы по устранению неисправностей.В прошлом году проект впервые прошел в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Тогда специалисты проверили порядка 3 тысяч бытовых тонометров, около 10% из них были признаны непригодными к эксплуатации. Отметим, что частая причина неверных показаний тонометра - нарушение целостности манжет и соединительных элементов частей прибора.Благотворительная акция будет проходить 11 февраля с 9.00 до 17.00 в конференц-зале ФБУ «ЦСМ Татарстан» по адресу: ул. Журналистов, 24, сообщает kzn.ru.