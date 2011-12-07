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Замминистра экологии РФ осмотрел пожарную станцию на Высокой Горе

Иван Валентик находится с рабочим визитом в Татарстане.
Сегодня заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик и министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров посетили пожарно-химическую станцию-III типа «Высокая Гора». Гости осмотрели инфраструктуру объекта. В частности, 13 единиц техники, пожарный инвентарь и другое специальное оборудование для тушения лесных пожаров. Данная станция обслуживает территорию в 105,2 тыс. Га. Иван Валентик в пятницу находится с рабочим визитом в Татарстане. В ходе визита он отметил, что республика может получить дополнительное финансирование на лесопожарную безопасность в размере 44 млн рублей.
КВ
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