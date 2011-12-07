ФК «Нефтехимик» в контрольном матче уступил самарским «Крыльям Советов»

Футболисты нижнекамского «Нефтехимика» на третьем зимнем сборе в Турции провели контрольный матч с самарским клубом «Крылья Советов» и уступили — 1:2. Уже на 3-й минуте нижнекамцы забили — отличился Мераби Уридия. Но еще на в первом тайме на 34-й минуте Голенков счет сравнял, а на 84-й минуте Чернов принес победу самарцам. Теперь 12 февраля нижнекамцы проведут контрольный матч против болгарского клуба «Септември». Отметим, что весь второй тайм самарцы играли в составе восьми полевых игроков — две из них были удалены с поля.