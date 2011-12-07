Зеленая гречка: польза и удивительные свойства

Сегодня на полках в магазинах все чаще можно встретить такой продукт, как зеленая гречка. Еще 1,5 - 2 года назад ее можно было найти только в небольших экомагазинах, но сейчас она есть практически в каждом супермаркете. Что это за крупа и чем она лучше обычной коричневой гречки, попробуем разобраться.Для многих этот продукт - экзотика. Хотя в 50-е годы прошлого века в СССР продавалась только зеленая гречка. Наши предки ели именно ее, она имела насыщенный гречишный аромат и терпкий вкус. Но зеленая гречка очень плохо хранилась, быстро портилась и большая часть урожая попросту пропадала. Массовое производство обжаренной коричневой гречки началось во времена Никиты Хрущева, а идея и технология были позаимствованы у американцев. Крупу стали обрабатывать термически, чем увеличили ее срок хранения, повысили производительность и продажи.Однако для того, чтобы продукт растерял огромное количество своих полезных свойств, достаточно подвергнуть его тепловой обработке один раз. Что касается коричневой гречки, получается, термообработке она подвергается дважды: сначала на пищепроме, затем в домашних условиях.Так что же мы теряем? А лишаемся мы большого количества витаминов, аминокислот, антиоксидантов, минералов, макро- и микроэлементов, но самое главное - это рутин. Он содержится внутри самого ядра и в оболочке гречихи, при тепловой обработке рутин попросту разрушается. Изменение цвета с зеленого на коричневый как раз-таки свидетельствует об его исчезновении, ведь именно он окрашивает зерна гречки в зеленый цвет. Рутин уменьшает количество холестерина, очищает стенки сосудов, делает их более крепкими и одновременно увеличивает проницаемость сосудов для кислорода, воды и питательных веществ. Также рутин помогает выводить из организма ионы тяжелых металлов и токсины, а при варикозном расширении вен он является природным лекарством. И еще одна важная функция рутина - это укрепление иммунной системы, он помогает бороться организму с вирусами и бактериями. Кстати, и с аллергией тоже. При аллергии в кровь выбрасывается большое количество гистамина, а рутин способен защищать клетки от воздействия этого гормона.Давайте разберем подробнее состав зеленой гречки:1. Калорийность зеленой гречки - 328 ккал на 100 граммов.2. В ней большое количество полиненасыщенных жиров, в том числе омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые так необходимы организму.3. Сложные углеводы гречки не откладываются в лишние сантиметры на талии, а надолго дарят чувство насыщения.4. Что касается белка, то его в зеленой гречке 13,3% на 100 граммов, а это столько же, сколько и в яйцах! При этом белок гречихи обладает высокой биологической ценностью - в нем содержится 18 из 20 аминокислот, в том числе лизин - самая важная аминокислота с точки зрения синтеза белка.5. Содержание клетчатки на 100 граммов крупы 40% от дневной нормы, а это в 1,5 - 2 раза больше, чем в рисе, пшене, перловке, овсе. Клетчатка гречки превосходно усваивается нашим организмом, она дает чувство насыщения и прочищает весь желудочно-кишечный тракт.6. Зеленая гречка богата витаминами группы В, а также магнием, железом, калием, селеном, кальцием, цинком, фосфором и т.д.7. Содержание железа в зеленой гречке аж 6,7 мг на 100 граммов. В говядине, например, - 2,6 мг, а в индейке еще меньше - 1,1 мг.Но все самое ценное в зеленой гречке приумножается в проростках, и прорастить ее совсем не сложно. Замачиваем крупу на 1,5 - 2 часа в прохладной воде, промываем, равномерно высыпаем на тарелку, накрываем влажной тряпочкой (можно влажной марлей), ставим в теплое место, и через 8 - 10 часов ростки уже начнут проклевываться. Для дальнейшего проращивания лучше убрать в холодильник, хотя, как только появились первые ростки, считается, что гречка уже «проснулась» и ее можно использовать.Добавляем пророщенную гречку в различные салаты, делаем смузи и просто кушаем как основное блюдо. Также можно сварить кашу или суп, но помним, что все-таки максимум пользы от нее вы получите в сыром, пророщенном виде. Всем тонкой талии!Подготовила Эльвира Балканская Александра Рыбакова, врач-терапевт, нутрициолог:- Своим пациентам гречку я прописываю наравне с таблетками и добавками, а иногда и вместо. Зеленая гречка смело может возглавить список десяти самых ценных, с точки зрения нутрициологии продуктов и вот почему. Гречка - медленный углевод. Она плавно и бережно поднимает уровень сахара в крови. А значит, и уровень гормона инсулина тоже не будет скакать и чувство сытости останется с вами надолго. Почему и кому это важно? Всем, кто хочет иметь стройную фигуру, и конечно, людям с диабетом. Хочу развеять миф о том, что диабет от сахара. Нет. Диабет 2-го типа развивается от большого количества жира. Он накапливается внутри клеток мышц и печени, тем самым ухудшает чувствительность клеток к инсулину. Развивается инсулинорезистентность, а затем и диабет. Поэтому мои пациенты едят цельнозерновые крупы каждый день, и гречка - самая любимая.Также хочется добавить, что девушки и женщины фертильного возраста все подвержены риску дефицита железа и, как следствие, анемии. Все логично, ведь они теряют кровь каждый месяц. И тут им на помощь может прийти зеленая гречка, ведь в ней железа больше, чем в мясе! Есть один трюк, железо в растительных продуктах не гемовое, поэтому оно усваивается лучше с витамином С. Запивайте ваше блюдо на основе гречки водой с лимоном или закусывайте салатом, и анемия будет вам не страшна.В медицинских исследованиях доказано, что продукты, богатые клетчаткой, значительно снижают риск развития рака кишечника. Кроме того, клетчатка улучшает микрофлору ЖКТ. Это натуральный пробиотик. И снова - привет, гречка!Зеленая гречка - это русский суперфуд без противопоказаний. Обязательно включайте ее в свой рацион на постоянной основе.