Минэкологии РТ: «Незаконная свалка шин в Челнах может привести к пожару»

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Незаконная свалка шин в Набережных Челнах может стать причиной многонедельного пожара, сообщили в пресс-службе минэкологии РТ.
«Шины легко воспламеняются, к тому же эти возгорания очень трудно погасить. В некоторых случаях это удается лишь по истечении нескольких недель. Во время горения покрышек выделяются загрязняющие вещества», — пояснили в ведомстве.
Экологи напоминают, что выброшенные покрышки разлагаются в земле более 100 лет, загрязняя при этом почву, токсинами и канцерогенными веществами.