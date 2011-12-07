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Минэкологии РТ: «Незаконная свалка шин в Челнах может привести к пожару»

Если покрышки загорятся, на ликвидацию пожара уйдет несколько недель.

Незаконная свалка шин в Набережных Челнах может стать причиной многонедельного пожара, сообщили в пресс-службе минэкологии РТ.

«Шины легко воспламеняются, к тому же эти возгорания очень трудно погасить. В некоторых случаях это удается лишь по истечении нескольких недель. Во время горения покрышек выделяются загрязняющие вещества», — пояснили в ведомстве.

Экологи напоминают, что выброшенные покрышки разлагаются в земле более 100 лет, загрязняя при этом почву, токсинами и канцерогенными веществами. 

КВ
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