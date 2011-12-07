Казанец отказался угостить незнакомца сигаретой и был избит

В столице РТ росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя, который избил незнакомца за отказ угостить сигаретой, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. Предварительная версия: строитель направлялся отдохнуть в бар. На ул. Липатова его остановил неизвестный и попросил угостить сигаретой. Отказав, потерпевший получил два удара в голову, упал, после чего получил несколько ударов ногами. Пыл агрессора утихомирили лишь сотрудники наряда УВО по Казани Росгвардии, патрулировавшие улицу. Они вмешались в конфликт и задержали нападавшего. Потерпевшего пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии.