Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанец отказался угостить незнакомца сигаретой и был избит

Инцидент произошел в Дербышках.
В столице РТ росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя, который избил незнакомца за отказ угостить сигаретой, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. Предварительная версия: строитель направлялся отдохнуть в бар. На ул. Липатова его остановил неизвестный и попросил угостить сигаретой. Отказав, потерпевший получил два удара в голову, упал, после чего получил несколько ударов ногами. Пыл агрессора утихомирили лишь сотрудники наряда УВО по Казани Росгвардии, патрулировавшие улицу. Они вмешались в конфликт и задержали нападавшего. Потерпевшего пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии.
КВ
Лента новостей