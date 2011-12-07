На ул. Мира выявлена несанкционированная свалка отходов

В Советском районе столицы РТ в ходе рейда была выявлена несанкционированная свалка отходов, сообщает пресс-служба МЭПР РТ. На площади около 10 тыс. кв. метров на ул. Мира лежали отходы производства и потребления. В настоящее время специалисты заняты установлением собственника земельного участка. Виновника привлекут к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ.