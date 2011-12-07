Волейболистки «Динамо» из Казани поучаствовали в конкурсе подач

Три волейболистки казанского «Динамо» приняли участие в конкурсе подач. Видеоролик размещен на официальном канале клуба в хостинге YouTube. Татьяна Кадочкина, Анна Котикова и Татьяна Симанихина выявили сильнейшую в шуточном челлендже. По итогам конкурса 9 очков набрала Татьяна Симанихина. Напомним, что «Динамо-Казань» занимает третье место в турнирной таблице российской Суперлиги.