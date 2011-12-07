9 мая в Казани будет сильный ветер и грозы

Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погоды. 9 мая на территории республики ожидаются сильный ветер и грозы.

9 мая в Татарстане с 14 до 20 часов дня ожидаются осадки в виде дождя, локально с грозой. Ветер юго-восточный с порывами до 20 – 24 метров в секунду. Минимальные температуры воздуха ночью в столице будут от +10˚ до +15˚. Днем температура воздуха поднимется до +24˚, в восточных районах до +29˚.

В воскресенье, 10 мая, воздух прогреется до +22˚. При этом сохранится ветер с порывами до 15—20 м/с. Местами будет дождь.