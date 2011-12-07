В Татарстане за месяц нашли 2 тысячи несанкционированных свалок

С начала санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал в Татарстане 1 апреля, в республике обнаружено свыше 2 тысяч несанкционированных свалок. При этом 76% из них на данный момент ликвидированы. Такое заявление сделал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков во время субботнего совещания в Доме Правительства, сообщает пресс-служба Президента РТ.

За этот период в общей сложности выявлено почти 3 тысячи нарушений, а сумма штрафов превысила 7 млн рублей. В Казани в сфере обращения с отходами зафиксировано 208 нарушений, к ответственности привлечены 22 юридических лица, 58 должностных лиц и 28 граждан. На данный момент проинспектированы 22 района путем авиаоблетов. Благодаря этому было выявлено 930 нарушений, большая часть из которых это мусорные свалки.