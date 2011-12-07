«Нельзя игнорировать то, что говорят дети»: как уберечь ребёнка от психологических травм

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Если говорить по-простому, то психотравма — это результат переживаний человеком сильного стресса или совершенного по отношению к нему физического насилия.
«Дело в том, что, анализируя большое количество человеческих судеб, я могу сказать, что людей без психологических травм не существует. Либо они их проработали, в той или иной степени. Если мы, будучи взрослыми травмированы, то происходит интересная вещь, человек как будто расщепляется внутри, у него образуется субличность тиран и субличность жертва. И в зависимости от ситуации этот человек либо проявляет себя, как жертва, либо проявляет себя, как тиран», — объяснила специалист.
Набиуллина добавила, что самой частой причиной психологических травм для детей является семья. Хотя это могут быть всевозможные террористические акты или трагическая ситуация.
В первую очередь нужно обратить внимание на психику самих мам и пап. Необходимо попытаться узнать, что чувствует сами родители. Если они испытывают стресс, находятся в депрессии или переживали насилие, как этот родитель, у которого нервы на пределе может адекватно взаимодействовать с ребенком.
«Поэтому если ко мне приходят родители, у которых проблемы с детьми, то в первую очередь я предлагаю разобраться с самими родителями. Нужно им самим помочь совладать с тем стрессом в котором они находятся. Взрослый человек не может что-то спокойно объяснить, если он находится в состоянии стресса. Дети впитывают наше состояние и транслируют его, и то что ребенок видит в семье ребенок считывает и понимает, даже малыши. Особенно уязвимы подростки», — сказала Набиуллина.
У человека может быть два способа реагировать на стресс, один из них негативный, это когда человек сжимается или проявляет агрессивное поведение или спрятаться от проблем. А второй способ реагирования, это проработать свои травмы, что позволит ему излечиться от психосоматических заболеваний, от которых он страдает и не может вылечиться.
«Взрослые люди могут сами оценить насколько сейчас они справляются со своей жизнью. Если вы замечаете, что вам все легко дается и на работе, и в личной жизни, значит вы справляетесь со своими детскими травмами. Если у вас хоть где-то есть затык, например, не получается общаться с детьми или не получается выстраивать отношения в семейной жизни, значит точно нужно обратиться к специалисту», — поделилась эксперт.
Нужно слушать ребенка, например, можно поприсутствовать на его тренировках, посмотреть, как с ним общается тренер. Дело в том, что дети не всегда адекватно могут пересказать, что происходит в той или иной ситуации, порой дети не могут поделиться своими чувствами. Ребенка нужно этому обучать, поэтому детей нужно слушать и доверять тому, что они говорят. Нельзя игнорировать то, что говорит ребенок.