«Нельзя игнорировать то, что говорят дети»: как уберечь ребёнка от психологических травм

Что такое психологическая травма?

Если говорить по-простому, то психотравма — это результат переживаний человеком сильного стресса или совершенного по отношению к нему физического насилия.

Как распознать психологическую травму у взрослых?

«Дело в том, что, анализируя большое количество человеческих судеб, я могу сказать, что людей без психологических травм не существует. Либо они их проработали, в той или иной степени. Если мы, будучи взрослыми травмированы, то происходит интересная вещь, человек как будто расщепляется внутри, у него образуется субличность тиран и субличность жертва. И в зависимости от ситуации этот человек либо проявляет себя, как жертва, либо проявляет себя, как тиран», — объяснила специалист.

Набиуллина добавила, что самой частой причиной психологических травм для детей является семья. Хотя это могут быть всевозможные террористические акты или трагическая ситуация.

Что делать если не помогают стандартные разговоры с ребенком?

В первую очередь нужно обратить внимание на психику самих мам и пап. Необходимо попытаться узнать, что чувствует сами родители. Если они испытывают стресс, находятся в депрессии или переживали насилие, как этот родитель, у которого нервы на пределе может адекватно взаимодействовать с ребенком.

«Поэтому если ко мне приходят родители, у которых проблемы с детьми, то в первую очередь я предлагаю разобраться с самими родителями. Нужно им самим помочь совладать с тем стрессом в котором они находятся. Взрослый человек не может что-то спокойно объяснить, если он находится в состоянии стресса. Дети впитывают наше состояние и транслируют его, и то что ребенок видит в семье ребенок считывает и понимает, даже малыши. Особенно уязвимы подростки», — сказала Набиуллина.

Когда взрослый может сам справиться со стрессом, а когда нужно идти к психологу?

У человека может быть два способа реагировать на стресс, один из них негативный, это когда человек сжимается или проявляет агрессивное поведение или спрятаться от проблем. А второй способ реагирования, это проработать свои травмы, что позволит ему излечиться от психосоматических заболеваний, от которых он страдает и не может вылечиться.

«Взрослые люди могут сами оценить насколько сейчас они справляются со своей жизнью. Если вы замечаете, что вам все легко дается и на работе, и в личной жизни, значит вы справляетесь со своими детскими травмами. Если у вас хоть где-то есть затык, например, не получается общаться с детьми или не получается выстраивать отношения в семейной жизни, значит точно нужно обратиться к специалисту», — поделилась эксперт.

Стоит ли помогать ребенку в некомфортной для него ситуации или нужно отвести его от стресса?

Нужно слушать ребенка, например, можно поприсутствовать на его тренировках, посмотреть, как с ним общается тренер. Дело в том, что дети не всегда адекватно могут пересказать, что происходит в той или иной ситуации, порой дети не могут поделиться своими чувствами. Ребенка нужно этому обучать, поэтому детей нужно слушать и доверять тому, что они говорят. Нельзя игнорировать то, что говорит ребенок.