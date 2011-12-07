Из Казани до аэропорта возобновят курсирование 8 пригородных поездов

В Казани с 15 июля возобновят курсирование до аэропорта восемь пригородных поездов, сообщает АО «Содружество».

«Это связано с увеличением пассажиропотока», — уточнили в компании.

Так, возобновляют курсирование электрички № № 6701 сообщением «Аэропорт — Казань» (отправление — в 6.35, прибытие — в 7.03), № 6704 сообщением «Казань — Аэропорт» (отправление — в 9.40, прибытие — в 10.08), № 6705 сообщением «Аэропорт — Казань» (отправление — в 11.30, прибытие — в 11.58), № 6706 сообщением «Казань — Аэропорт» (отправление в 12.25, прибытие — в 12.53), № 6707 сообщением «Аэропорт — Казань» (отправление — в 13.45, прибытие — в 14.15), № 6708 сообщением «Казань — Аэропорт» (отправление — в 14.45, прибытие — в 15.13), № 6709 сообщением «Аэропорт — Казань» (отправление — в 17.15, прибытие — в 17.43), № 6712 сообщением «Казань — Аэропорт» (отправление — в 19.46, прибытие в 20.14).

На данный момент по маршрутам «Казань — Аэропорт» и «Аэропорт — Казань» курсируют поезда № 6702 (отправление — в 7.40, прибытие — в 8.08), № 6710 (отправление — в 18.10, прибытие — в 18.38) и № 6703 (отправление — в 8.50, прибытие — в 9.18), № 6711 (отправление — в 18.54, прибытие — в 19.22), соответственно.