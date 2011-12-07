Минниханов: Семьи бывают разные, но рецепт семейного счастья у всех почти одинаков

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности и поделился рецептом семейного счастья. Пост с историями татарстанских семей президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.

«Семья — главное в жизни каждого человека. Семьи бывают разные, но рецепт семейного счастья у всех почти одинаков», — написал Минниханов.

Так, глава республики обратил внимание на историю семьи Ивана Васильевича и Анны Прохоровны из Нижнекамска. Пара 60 лет живет вместе — у них две дочери, внуки и правнуки. История этой семьи неразрывно связана с городом — Иван Васильевич был в составе первого отряда строителей, прибывших на закладку нового города на санно-тракторном поезде.

Другая семья — Фирая и Булата Зиятдиновы из Балтасинского района воспитывают пятерых детей.

По мнению Минниханова, главный рецепт семейного счастья — «любить друг друга и решать все проблемы вместе».



