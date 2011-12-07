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В отношении нижнекамца, нападавшего на женщин в городском парке, возбудили уголовное дело

В ближайшее время злоумышленник будет задержан.

В отношении 34-летнего нижнекамца, нападавшего на женщин в городском парке «Семья» возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы», сообщил ИА «Татар-информ» и. о. старшего помощника прокурора РТ Рамиль Ахметзянов.

Нападавшим на женщин оказался ранее судимый Альберт Хабибуллин. В ближайшее время он будет задержан. Расследование уголовного дела проходит под контролем прокуратуры.

Напомним, в Нижнекамске в парке «Семья» мужчина напал и избил несколько женщин. Произошедшее записали камеры видеонаблюдения.

КВ
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