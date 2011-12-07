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Движение по Московской улице Казани будет закрыто до 12 июля

Ограничение движения в центре города связано с прокладкой газопровода.

Московская улица Казани будет закрыта до 12 июля для движения автомобилей из-за проведения работ по прокладке газопровода, сообщает мэрия города. 

«В Казани до 12 июля продлено ограничение движения по улице Маяковского. Это связано с работами по прокладке газопровода к строящемуся жилому комплексу», — говорится на сайте мэрии. 

Проезд закрыт по улице Маяковского у дома № 17 и в месте пересечения с улицей Бутлерова, у дома № 35, отметили в исполкоме. 

Ранее в Казани ограничили движение до 2 августа по улице 2-я Юго-Западная, а также до 20 августа по улице Аделя Кутуя.

КВ
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