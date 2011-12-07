Галимова рассказала, как татарстанцы могут вакцинироваться «КовиВаком»

Для тех, кто желает вакцинироваться определенным препаратом, в том числе и «КовиВаком», необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Если вы хотите „КовиВак“ или какую-то другую вакцину, вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства, обозначить, что вы хотите именно эту вакцину и по мере ее поступления вам сообщат, и вы привьетесь», — сказала Галимова.

Граждане смогут гарантированно получить желаемую вакцину в медучреждении по месту жительства. Человека уведомят о поступлении необходимого ему препарата, закупленного на определенное количество людей. В то время как в передвижных пунктах вакцинации, все вакцины распределяются в порядке живой очереди, отметила руководитель пресс-службы Президента Татарстана.

Она также отметила, что сейчас в некоторых пунктах вакцинации наблюдается ажиотаж, но проблем и перебоев с поставкой препаратов в республике не ожидается.