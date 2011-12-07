Игрок казанской волейбольной команды «Зенит» будет нести флаг России на играх в Токио

Российский волейболист, игрок казанской команды «Зенит» Максим Михайлов будет нести флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия игр в Токио вместе с фехтовальщицей Софьей Великой, сообщает Министерство спорта РТ.

По словам Главы Олимпийского Комитета России Станислава Позднякова, кандидатура Максима Михайлова очень хорошо подходит в качестве знаменосца, ведь его репутация в спорте состоит из многочисленных побед в сборной «Зенита». С клубом он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а самая яркая победа была в 2018 году. Тогда в Казани «Зенит» выиграл шестую Лигу чемпионов и установил уникальный рекорд, выиграв в сезоне все турниры, в которых он принимал участие. Победа совпала с днём рождения клуба.

Сам Михайлов признаёт, что все победы «Зенита» состоят из множества положительных обстоятельств, при которых руководство клуба даёт возможность достигать самые высокие результаты на соревнованиях.

«Будем биться, выжимать из себя максимум» — добавил Михайлов.