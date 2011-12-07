Мухаметшина попросили оборудовать курилку в здании Госсовета РТ

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Депутат Госсовета РТ Николай Рыбушкин попросил у председателя Фарида Мухаметшина оборудовать курительную комнату в здании Правительства Татарстана.
«Курительная комната где будет, на каком этаже?» — выкрикнул депутат Николай Рыбушкин во время обсуждения капитального ремонта на завершающем весеннюю сессию 23-м заседании республиканского парламента.
«Какая тебе курительная еще? Выпивательные и курительные организуйте где-нибудь в другом месте. Еще ты для секса какого-нибудь попросишь комнатушку», — ответил ему Мухаметшин.
Ремонт в здании обкома КПСС капитальный ремонт проходит впервые. Завершить его планируют к сентябрю этого года.
Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт в здании Госсовета из бюджета республики выделили 115,7 млн рублей.