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Мухаметшина попросили оборудовать курилку в здании Госсовета РТ

Сейчас в здании проходит Правительства Татарстана проходит капремонт.

Депутат Госсовета РТ Николай Рыбушкин попросил у председателя Фарида Мухаметшина оборудовать курительную комнату в здании Правительства Татарстана. 

«Курительная комната где будет, на каком этаже?» — выкрикнул депутат Николай Рыбушкин во время обсуждения капитального ремонта на завершающем весеннюю сессию 23-м заседании республиканского парламента. 

«Какая тебе курительная еще? Выпивательные и курительные организуйте где-нибудь в другом месте. Еще ты для секса какого-нибудь попросишь комнатушку», — ответил ему Мухаметшин. 

Ремонт в здании обкома КПСС капитальный ремонт проходит впервые. Завершить его планируют к сентябрю этого года. 

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт в здании Госсовета из бюджета республики выделили 115,7 млн рублей.

КВ
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