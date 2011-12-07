Мухаметшина попросили оборудовать курилку в здании Госсовета РТ

Депутат Госсовета РТ Николай Рыбушкин попросил у председателя Фарида Мухаметшина оборудовать курительную комнату в здании Правительства Татарстана.

«Курительная комната где будет, на каком этаже?» — выкрикнул депутат Николай Рыбушкин во время обсуждения капитального ремонта на завершающем весеннюю сессию 23-м заседании республиканского парламента.

«Какая тебе курительная еще? Выпивательные и курительные организуйте где-нибудь в другом месте. Еще ты для секса какого-нибудь попросишь комнатушку», — ответил ему Мухаметшин.

Ремонт в здании обкома КПСС капитальный ремонт проходит впервые. Завершить его планируют к сентябрю этого года.

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт в здании Госсовета из бюджета республики выделили 115,7 млн рублей.