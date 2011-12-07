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Президент Татарстана примет участие в нефтяном саммите в Альметьевске

Эксперты и специалисты обсудят перспективы развития в нефтегазохимической отрасли.

Рустам Минниханов 9 июля примет участие в нефтяном саммите в качестве спикера. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Как и в прошлые годы, будет организована выставка группы „Татнефть“, состоится панельная дискуссия в контексте глобальной повестки топливно-энергетического комплекса 2021 года. В числе спикеров на этой дискуссии заявлен Президент Татарстана. На саммите планируется обсудить возможности для бизнеса в области устойчивого развития, актуальной темой станет организация нефтегазового бизнеса», — сказала Галимова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что C 8 по 11 июля в Альметьевске состоится этнофестиваль Karakuz Almet Fest.

КВ
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