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Телебашня Казани окрасится иллюминацией в честь Дня семьи, любви и верности

Художественная подсветка будет включена с 9 до 11 часов ночи.

По случаю празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля телебашня Казани окрасится архитектурно-художественной подсветкой с 9 до 11 часов ночи. Об этом сообщили в пресс-службе РТПЦ Татарстана, пишет ИА «Татар-информ».

На фасаде здания будет транслироваться поздравление фоне ромашки — символа нежности и верности. К акции присоединятся также телебашни в Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле и Екатеринбурге. 

Кроме того, в этот день поздравление будет транслироваться на медиафасадах Останкинской телебашни, отметили в пресс-службе.

День любви, семьи и верности отмечают в России 8 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровителей семьи и брака.

КВ
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