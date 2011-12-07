В РТ закрыли финансовую пирамиду Antares Limited, но ее партнер Synergy продолжает работу

Центробанк предупредил о деятельности еще одной нелегальной компании Synergy, которая продолжает свою работу на территории страны. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе Нацбанка по РТ.

«Деятельность организации Antares Limited, ранее внесенной Банком России в список компаний с признаками нелегальной деятельности, в настоящее время пресечена, ее интернет-сайт заблокирован, однако на территории страны действует как минимум одна так называемая „партнерская программа“ этой компании — Synergy, которая также имеет признаки нелегальной деятельности», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания Synergy также внесена в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке, размещенный на сайте российского финансового регулятора cbr.ru.

В перечне фигурирует и другой интернет-проект, проявляющий активность на территории Республики Татарстан — «FINIKO». Он не зарегистрирован в качестве юридического лица, позиционируется как «автоматическая для пользователя система генерации прибыли». Сайт проекта был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности, что типично для финансовых пирамид.

Прежде чем доверить свои деньги какой-либо организации, нужно удостовериться, что она работает законно. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».