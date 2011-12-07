Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Исследование: чаще всего казанцы отдыхают в Сочи и Анапе

За ними следуют Ялта и Геленджик.

С послаблением антикоронавирусных мер в России и продолжающимся сезоном отпусков жители страны потянулись на теплые юга, поближе к заветному морю.

Например, согласно социологическим опросам, самыми популярными местами для отдыха жители Казани выбрали Сочи, Анапу и Алушту, за ними следуют Ялта и Геленджик, сообщает Яндекс. Путешествия. В перечне городов для экскурсионного туризма казанских отпускников лидерство с большим отрывом заняла Москва.  

КВ
Лента новостей