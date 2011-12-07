Исследование: чаще всего казанцы отдыхают в Сочи и Анапе

С послаблением антикоронавирусных мер в России и продолжающимся сезоном отпусков жители страны потянулись на теплые юга, поближе к заветному морю.

Например, согласно социологическим опросам, самыми популярными местами для отдыха жители Казани выбрали Сочи, Анапу и Алушту, за ними следуют Ялта и Геленджик, сообщает Яндекс. Путешествия. В перечне городов для экскурсионного туризма казанских отпускников лидерство с большим отрывом заняла Москва.