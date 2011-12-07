Байкал, Прованс, Скандинавия: топ книг для любителей путешествий

Мохаммади Камин — «Bella Figura, или Итальянская философия счастья. Как я переехала в Италию, ощутила вкус жизни и влюбилась»

Упомянутые страны: Италия

Редактор глянцевого журнала сбегает из Лондона во Флоренцию от бесконечного стресса и переработок. Отпуск затягивается на год, в течение которого автор каждый месяц отмечает итальянское слово, место, запах и продукт сезона, которые ей запомнились.

В итоге Камин прогулялась по местным достопримечательностям, нашла друзей, пополнила словарный запас итальянскими «поцелуй», «спокойствие» и «черт подери», а также научилась готовить множество новых блюд — от брускетт и паст до тальятелле и капрезе. Кстати, в качестве приятного бонуса в книге есть рецепты всех перечисленных в книге блюд итальянской кухни.

Алексей Абанин — «На электричках до Байкала. Колоритные попутчики, душевные разговоры и 5000 км за 13 дней»

Упомянутые страны: Россия

13 дней, 34 электрички и 2 поезда понадобились автору, чтобы добраться от Москвы до Байкала и осуществить давнюю мечту: пересечь на электропоездах всю страну. Для него электричка — это приятные воспоминания юности, возможность остаться наедине с собой, «медитация по-русски». Киров, Пермь, Омск, Красноярск, Новосибирск, город Зима и деревня Котик — это лишь небольшой список упомянутых в книге мест. Путешествие получилось трудным и некомфортным, но по-настоящему памятным.

В отличие от большинства остальных книг из подборки здесь нет описаний кулинарных шедевров — только еда из китайской кухни «Венеция» в Нижнеудинске или разваренные макароны в привокзальной столовой. Зато в книге много отличных атмосферных фотографий поездов, попутчиков и, конечно, Байкала.

Питер Мейл — «Год в Провансе»

Упомянутые страны: Франция

Англичанин с женой и собаками переезжает в старый фермерский домик на юге Франции. На протяжении года они делают ремонт, принимают гостей и знакомятся с местными жителями. В книге с юмором описан каждый месяц их первого года в Провансе: январь — с пронизывающим ветром Мистраль, август — с козьими забегами и толпами сгоревших на солнце туристов, сентябрь — с охотой и сбором винограда.

Не стоит читать книгу голодным или сидя на диете, поскольку автор подробно рассказывает про горячий хрустящий хлеб, свежее оливковое масло по вкусу напоминающее «солнечный свет», мягкий деревенский сыр и «уродливые, изумительно вкусные и неприлично дорогие» трюфели.

Кристин Ньюман — «Что я делала, пока вы рожали детей»

Упомянутые страны: США, Франция, Россия, Аргентина, Бразилия, Исландия, Новая Зеландия, Израиль, Иордания, Австралия, Колумбия, Доминиканская Республика и другие

Что делала Кристин Ньюман, пока ее знакомые и друзья рожали детей? Путешествовала и заводила курортные романы. Ироничные истории от сценаристки комедийного сериала «Как я встретил вашу маму» вдохновляют срочно купить билет на самолет и отправиться танцевать на бразильские пляжи, гулять по французским улочкам или купаться в грязевом вулкане где-то в национальном парке Колумбии.

Вместе с тем не стоит ожидать подробных описаний достопримечательностей и национальных блюд — это больше книга о девушке, ищущей любовь, чем путевые заметки туриста.

Майкл Бут — «Почти идеальные люди. Вся правда о жизни в «Скандинавском раю“»

Упомянутые страны: Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Швеция

Автор прожил в скандинавских странах более 10 лет, на протяжении которых пытался разобраться: откуда берется счастье в этих пасмурных краях с высокими налогами? Почему они, периодически сменяя друг друга, возглавляют рейтинги самых благополучных стран?

В итоге получился подробный рассказ — не путеводитель и не гид, а целое журналистское исследование, написанное с юмором и вместившее в себя интервью с местными жителями, экономические справки, исторические сведения и даже анекдоты.