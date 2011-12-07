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Документы на конкурс Минюстиции РТ «Лучший по профессии» принимаются до 6 сентября

Конкурс проводится по двум номинациям.

Объявляется начало приема документов на конкурс «Лучший по профессии» в целях повышения профессионального уровня сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за исполнение переданных отдельных государственных полномочий Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший ответственный секретарь административной комиссии»; «Лучший ответственный за сбор информации от поселений, необходимой для ведения муниципального регистра».


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