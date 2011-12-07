Бурганов опроверг слухи о переходе на учебных заведений на дистанционное обучение

Никаких предпосылок для перехода на дистанционное обучение нет, заявил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Я уже на данный вопрос неоднократно отвечал. Никаких предпосылок к такому переходу нет. Возможны точечные карантины, могут быть закрыты отдельные группы в детских садах, классы в школах, но это обычная практика предупреждения роста заболеваемости, которая долгие годы использовалась. Мы учебный год начали в штатном режиме, я надеюсь, в таком же и будем его продолжать», — сказал Бурганов.

Министр также напомнил, что все общеобразовательные учебные заведения республики обеспечены высокоскоростным интернетом.