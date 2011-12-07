Девушки Татарстана сняли вдохновляющий ролик о женщинах и их важности в мире

В социальных сетях набирает популярность вдохновляющий видеоролик о размышлениях разных женщин о жизни, надеждах на будущее и мире, который изменила пандемия коронавируса.

О том, какой будет мир завтра, рассуждают четыре героини с собирательными образами. Девушки говорят о том, что им мало просто надежды на хорошее будущее – им нужна уверенность. Для этого нужно взять жизнь в свои руки, быть смелее и сделать правильный выбор.

Идея ролика принадлежит Председателю молодежного парламента РТ, обладательнице звания «Женщина года – 2019» Нине Шиминой. К выложенному у себя в инстаграме ролику она написала, что женщины часто склонны преуменьшать свою роль, считая, что решение глобальных вопросов – удел мужчин, но это давно не так.

«Мы активно участвуем в социальной и политической жизни, мы влияем на развитие культуры, науки и образования. Вспомните, кто стоял вместе с Президентом Татарстана у руля во время пандемии: Лейла Фазлеева, Марина Патяшина, Эльмира Зарипова. Или посмотрите, как одна хрупкая, на первый взгляд, женщина смогла перевернуть все наши представления о том, какими могут быть общественные пространства в Татарстане. И таких примеров очень много!» - уверена Шимина.

Авторы ролика считают, что в Татарстане живут активные, неравнодушные, вдохновляющие женщины, которые могут все.