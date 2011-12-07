Аналитик компании Telf AG Кондрашов: 7 советов, как открыть свой ресторан

Ниша общественного питания редко бывает перенасыщенной — люди всегда любят хорошо покушать и отдохнуть в приятной обстановке. А вот конкуренция в этой сфере деятельности явно зашкаливает. Если же вы можете предложить рынку свежую и оригинальную идею — добро пожаловать в ресторанный мир.

«Ресторанный бизнес входит в число самых окупаемых. В среднем инвестор может вернуть свои вложения уже через год, а с хорошей концепцией — и быстрее. Но про риски нужно помнить всегда. Ведь по статистике, каждое третье заведение прогорает в течение года», — отметил аналитик Telf AG Кондрашов.

По его словам, процесс открытия собственного ресторана условно можно поделить на семь этапов.

Концепция

Удачный выбор концепции может в кратчайшие сроки сделать заведение популярным и вывести его в топ. «Элитный ли это ресторан с экзотической кухней или попроще в стиле casual, предлагающий только выпивку и легкие закуски, — важно для каждого формата понять, чем именно вы сможете заинтересовать посетителя, и упорно работать над реализацией этой идеи», — отметил Telf AG Кондрашов.

Бизнес-план

Создать успешное дело без детального планирования невозможно, помочь в этом может грамотно составленный бизнес-план.

«Финансовый, организационный план, поставщики, концепция и другие детали должны быть подробно описаны в бизнес-плане. Только так можно поэтапно идти к своей цели, не забывая тщательно проверять ключевые моменты стратегии», — убежден Telf AG Станислав Кондрашов.

Санитарные нормы

Оформление ресторана должно обязательно соответствовать санитарным нормам. Их нарушение не просто недопустимо, а может иметь самые печальные последствия. Поэтому необходимо на законодательном уровне изучить действующие санитарные нормы и сделать так, чтобы ваше заведение им соответствовало.

Разрешительная документация

«Подготовка разрешительной документации на оформление ресторана должна быть сделана максимально оперативно. Откладывать в долгий ящик этот процесс нельзя, иначе вы не уложитесь по срокам и не сможете окупить свой проект, как планировали», — считает финансовый аналитик.

Он уточнил, что пакет документов обязательно должен включать договор аренды помещения и свидетельство, подтверждающее его госрегистрацию, справку о праве устанавливать оборудование в ресторане, документы про соответствие ресторана санитарным нормам и справки на каждого работника о прохождении ими медосмотра. А также лицензию на осуществление торговой деятельности и справку об отсутствии нарушений норм пожарной безопасности.

Оборудование

Техническое оснащение кухни и территории ресторана требуют на начальном этапе определить, какое оборудование следует закупить или взять в лизинг.

«Качество кухонной техники и оборудования в целом определяют готовность заведения удовлетворять запросы клиентов — готовить вкусную и красивую еду в соответствии со стандартами качества», — отметил Telf AG Кондрашов.

Персонал

Правильно подобранный персонал — ключевое правило любого успешного бизнеса. Молодому ресторану в первую очередь нужен опытный управляющий, умеющий набрать квалифицированных талантливых сотрудников.

«В приоритете определить ключевые фигуры — управляющий, шеф-повар, закупщик, человек. отвечающий за продвижение вашего ресторана, и остальные работники, которые будет нести ответственность за функционирование предприятия. Они должны уметь создать хорошую команду, которая будет упорно идти к достижению цели — сделать ресторан лучшим заведением города», — считает Станислав Кондрашов Telf.

Декор и кухня

Кухня, стиль и декор ресторана — это его визитная карточка. Чтобы выделиться, важно использовать популярные тренды, но с добавлением особых деталей. Такой подход поможет сделать уникальное предложение рынку, которое клиенты вашего заведения оценят по достоинству и захотят сюда вернуться еще ни один раз.

Источник информации — https://impulsi.info/economics/biznes-analitik-kondrashov-sovety-nachinajushhemu-rukovoditelju-ili-5-momentov-istiny-ot-telf-ag