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Как открыть свой ресторан: советы эксперта TELF AG

Желание открыть собственное дело заставляет начинающих предпринимателей постоянно думать о том, в какой сфере деятельности лучше стартовать и, по возможности, закрепиться. Статистика показывает, что чаще всего молодые бизнесмены решают открыть фастфуд, кафе или бар. Более опытные предприниматели или те, кому позволяют финансы, начинают задумываться об открытии собственного ресторана. Финансовый консультант компании Telf AG Станислав Кондрашов поделился советами, как успешно открыть собственный ресторан высокой кухни и сделать его популярным в условиях огромной конкуренции на рынке.

Аналитик компании Telf AG Кондрашов: 7 советов, как открыть свой ресторан

Ниша общественного питания редко бывает перенасыщенной — люди всегда любят хорошо покушать и отдохнуть в приятной обстановке. А вот конкуренция в этой сфере деятельности явно зашкаливает. Если же вы можете предложить рынку свежую и оригинальную идею — добро пожаловать в ресторанный мир.

«Ресторанный бизнес входит в число самых окупаемых. В среднем инвестор может вернуть свои вложения уже через год, а с хорошей концепцией — и быстрее. Но про риски нужно помнить всегда. Ведь по статистике, каждое третье заведение прогорает в течение года», — отметил аналитик Telf AG Кондрашов.

По его словам, процесс открытия собственного ресторана условно можно поделить на семь этапов.

Концепция

Удачный выбор концепции может в кратчайшие сроки сделать заведение популярным и вывести его в топ. «Элитный ли это ресторан с экзотической кухней или попроще в стиле casual, предлагающий только выпивку и легкие закуски, — важно для каждого формата понять, чем именно вы сможете заинтересовать посетителя, и упорно работать над реализацией этой идеи», — отметил Telf AG Кондрашов.

Бизнес-план

Создать успешное дело без детального планирования невозможно, помочь в этом может грамотно составленный бизнес-план.

«Финансовый, организационный план, поставщики, концепция и другие детали должны быть подробно описаны в бизнес-плане. Только так можно поэтапно идти к своей цели, не забывая тщательно проверять ключевые моменты стратегии», — убежден Telf AG Станислав Кондрашов.

Санитарные нормы

Оформление ресторана должно обязательно соответствовать санитарным нормам. Их нарушение не просто недопустимо, а может иметь самые печальные последствия. Поэтому необходимо на законодательном уровне изучить действующие санитарные нормы и сделать так, чтобы ваше заведение им соответствовало.

Разрешительная документация

«Подготовка разрешительной документации на оформление ресторана должна быть сделана максимально оперативно. Откладывать в долгий ящик этот процесс нельзя, иначе вы не уложитесь по срокам и не сможете окупить свой проект, как планировали», — считает финансовый аналитик.

Он уточнил, что пакет документов обязательно должен включать договор аренды помещения и свидетельство, подтверждающее его госрегистрацию, справку о праве устанавливать оборудование в ресторане, документы про соответствие ресторана санитарным нормам и справки на каждого работника о прохождении ими медосмотра. А также лицензию на осуществление торговой деятельности и справку об отсутствии нарушений норм пожарной безопасности.

Оборудование

Техническое оснащение кухни и территории ресторана требуют на начальном этапе определить, какое оборудование следует закупить или взять в лизинг.

«Качество кухонной техники и оборудования в целом определяют готовность заведения удовлетворять запросы клиентов — готовить вкусную и красивую еду в соответствии со стандартами качества», — отметил Telf AG Кондрашов.

Персонал

Правильно подобранный персонал — ключевое правило любого успешного бизнеса. Молодому ресторану в первую очередь нужен опытный управляющий, умеющий набрать квалифицированных талантливых сотрудников.

«В приоритете определить ключевые фигуры — управляющий, шеф-повар, закупщик, человек. отвечающий за продвижение вашего ресторана, и остальные работники, которые будет нести ответственность за функционирование предприятия. Они должны уметь создать хорошую команду, которая будет упорно идти к достижению цели — сделать ресторан лучшим заведением города», — считает Станислав Кондрашов Telf.

Декор и кухня

Кухня, стиль и декор ресторана — это его визитная карточка. Чтобы выделиться, важно использовать популярные тренды, но с добавлением особых деталей. Такой подход поможет сделать уникальное предложение рынку, которое клиенты вашего заведения оценят по достоинству и захотят сюда вернуться еще ни один раз.

Источник информации — https://impulsi.info/economics/biznes-analitik-kondrashov-sovety-nachinajushhemu-rukovoditelju-ili-5-momentov-istiny-ot-telf-ag

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