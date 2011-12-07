Мингазов: М 12 – прекрасная возможность организовать на территории Верхнеуслонского района придорожный и туристический сервис

Строительство трассы М‑12 — отличная возможность организовать на территории Верхнеуслонского района придорожный и тури­стический сервис, отметил советник главы Верхнеуслонского района по вопросам архитектуры и градостроительства Закиулла Мингазов, пишет издание «Татарстан».

«Будущий мост через Волгу позволит жителям всего правобережья республики, а также Иннополиса, Ульяновской области и Чувашии добраться по трассе М‑12 до аэропорта Казани напрямую, без заезда в город. А если автомобилистам нужно попасть на юго-восток республики, в Казахстан или Орен­буржье, опять‑таки добро пожаловать на М-12», — заявил собеседник издания.

Спикер отметил, что новый мост через Волгу обеспечит развитие инфраструктуры всего правобережья Волги возле Казанки, а также разгрузит транспортный поток на переходе через реку.

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