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Москалькова: Я сегодня напишу в чате, что была в удивительной школе, где преподают на трех языках

Уполномоченный по правам человека в РФ поделится с коллегами положительным опытом Татарстана в области создания полилингвальной школы.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поделится с коллегами положительным опытом Татарстана в области создания полилингвального образовательного комплекса. Об этом она заявила во время посещения полилингвальной школы «Адымнар» в Казани.

«Мы — уполномоченные по правам человека — постоянно делимся друг с другом чем-то новым. В наших гаджетах есть чат, и каждый из нас все время что-то туда привносит, что считает позитивным для повышения гарантий прав и свобод человека и гражданина. Это право на образование, будущую достойную жизнь, получение профессии. Каждый из наc делится опытом. Я сегодня напишу в чате, что была в удивительной школе, где преподают на трех языках и есть такие формы, которые коллегам стоит изучить», — сказала омбудсмен.

Напомним, Москалькова прибыла в Татарстан с рабочим визитом. Помимо полилингвальной школы она посетила избирательный участок в здании КДЦ «Московский».

КВ
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