Мурашко: Разделение РТ на три зоны оказания пациентам высокотехнологичной медпомощи стало стратегически правильным решением

7 сентября на онлайн-площадке «100% Татарстан» ведущие эксперты провели лекции, презентации, обменялись мнениями на панельных дискуссиях и дебатах по направлениям «Медицина» и «Биотехнологии».

Начал онлайн-трансляцию министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с поздравления татарстанцев со столетием со дня образования республики, после чего добавил, что «Казань – это прорывное экономическое развитие, большой опыт привлечения инвестиций, создание социальной инфраструктуры, внедрение пилотных проектов, место проведение крупных международных и региональных научных форумов».

Он отметил, что за последние 10 лет система здравоохранения РТ значительно преобразилась так, что продолжительность жизни республики выросла более чем на 4 года и сегодня превышает 75 лет. По этому показателю Татарстан занимает первое место в ПФО.

Глава российского Минздрава подчеркнул, что правильным стратегическим решением было разделение республики на три зоны оказания пациентам высокотехнологичной медицинской помощи с учетом маршрутизации из близлежащих районов. Он сообщил, что за этот промежуток времени более 200 тыс. татарстанцев получили помощь по 21 профилю, которые оказываются в 15 центрах высоких технологий.

В ходе панельной дискуссии спикеры обсудили актуальное состояние и тенденции развития трансплантологии в России и Татарстане. Отмечается, что уровень развития трансплантологии в регионе является показателем экономического развития в стране. По словам главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава России Сергея Готье, еще в 2018 году он провел обсуждение с главой РТ Рустамом Миннихановым на тему перспектив и необходимости дальнейшего развития трансплантационной помощи в Татарстане.

Онлайн-мероприятие «100% Татарстан» продлится до 10 сентября. Участники со всего мира могут подключиться к трансляции абсолютно бесплатно на 100tatarstan.com.