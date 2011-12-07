Открыта запись в творческие студии для детей и взрослых

В Казани возобновляются концертные программы; городские библиотеки вновь выдают книги, там проводятся творческие встречи; музеи открыты для посетителей. В новом учебном году первоклассники и ученики старших классов уже приступили к занятиям в школах искусств.

Пандемия стала настоящим испытанием для учреждений культуры. По словам начальника управления культуры Азата Абзалова, переход на дистанционный режим оказался стремительным, при этом необходимо было использовать довольно разнообразные варианты организации обучения, кружковой и творческой деятельности.

В Казани помимо дистанционного ведения кружковой деятельности в июле в онлайн-формате стартовал творческий проект «Культурная среда». Ранее мероприятия проходили у детского центра «Экият». В этом году на специально созданном сайте культсреда.ру еженедельно все желающие могли присоединиться к различным мастер-классам, лекциям, занятиям по английскому, танцам, пению и рисованию. Традиционный «День казанского жизнелюба» в конце мая прошел онлайн на базе культурного центра «Сайдаш».

Сейчас работа учреждений культуры построена с учетом всех мер санитарной безопасности. Перед началом работы в зданиях проводят уборку и дезинфекцию поверхностей, при входе всем измеряют температуру, в перерывах производится проветривание помещений, на групповых занятиях соблюдается социальная дистанция. Директора учреждений ведут личный контроль соблюдения санитарных требований. Запись в творческие студии казанских культурных центров для детей и взрослых продолжается.

Кстати, при проведении концертов республиканский Роспотребнадзор разрешает заполнение зала только на 50%.