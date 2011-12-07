С начала 2020 года 440 тыс. татарстанцев узнали о своих долгах в онлайн-режиме, сообщила заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.

Татарстанцы имеют возможность своевременно погашать задолженности на сайте УФССП по РТ и через мобильное приложение ФССП.

Чтобы узнать о задолженностях, достаточно ввести свои данные (ФИО и дату рождения), после чего система предоставит сведения об имеющихся исполнительных производствах.

Также с помощью сайта или приложения можно погасить долг в онлайн-формате или распечатать квитанцию и оплатить ее в банке.

С начала года татарстанцы стали в два раза чаще получать квитанции о задолженности через сайт УФССП по РТ.