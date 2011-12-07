Сборная России стартовала в Лиге наций с двух побед

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в международные турниры: Евро отсрочили на год, а команды, получившие право побороться за путевки на континентальный чемпионат по итогам прошлой Лиги наций, проведут стыковые встречи лишь этой осенью. И это при том, что Лига наций — 2020/21 уже стартовала.

Россияне, как и в минувшем турнире, остались в Лиге В, попав в третью группу. Соседями по квартету стали Турция, Венгрия и Сербия. Открывать марафон матчей сборной предстояло с двумя последними.

Несмотря на локальную критику относительно комплектации состава сборной, старт на игру с сербами в Москве приятно порадовал интересными решениями. Место в воротах занял Антон Шунин, который к своим 33 годам провел всего один официальный матч за национальную команду, а среди полевых футболистов практику получили, например, Вячеслав Караваев и Зелимхан Бакаев.

Несмотря на не самый статусный ранг соперника, Сербия хорошо повозила нашу сборную в первом тайме, а оба момента для россиян создал Артем Дзюба: сначала разрядил пушку во вратаря, а после выкатил мяч на пустой угол Бакаеву — тот был не точен.

Зато Бакаев реабилитировался в тайме втором, подставившись в штрафной под толчок в спину Павловича и добыв тем самым команде пенальти. Удар с 11-метровой отметки реализовал капитан Дзюба, разведя вратаря и мяч по разным углам. А на 69-й минуте Караваев и вовсе сотворил красоту: протащив мяч по левому флангу, защитник сместился ближе к центру и пальнул в дальнюю «девятку». Без шансов для голкипера Сербии.

Однако на один мяч гости все же наиграли и сократили отставание в счете на 77-й минуте, когда Александар Митрович четко замкнул прострел Лазовича. На руку сербам сыграл вакуум по правому флангу обороны российской команды. Хотя о ничейном исходе говорить не пришлось: парой минут позже Никола Максимович на ровном месте поскользнулся с мячом и распластался на газоне. Дзюба снаряд подхватил и вложил третий гол в ворота гостей.

Спустя три дня наша сборная отправилась в Будапешт на игру с потенциальным конкурентом за победу в группе. Первая игра Венгрии особо не восхитила — они добыли три очка в концовке матча с турками. На руку россиянам был и тот факт, что мадьяры никогда ранее нас не обыгрывали. А главный тренер команды пошел на ряд перестановок: в основе не нашлось места Вячеславу Караваеву, Юрию Жиркову и Зелимхану Бакаеву, тогда как с первых минут появились Федор Кудряшов, Антон Миранчук (чей брат Алексей завершил переход в «Аталанту») и Далер Кузяев, который с августа находится в статусе безработного. Успел восстановиться к встрече центральный защитник Андрей Семенов. Хотя именно это сборной и аукнулось.

Гости смяли Венгрию в первом тайме. Первый опасный момент для Миранчука создал Дзюба, отрезав всю оборону хозяев одной скидкой, но Антон превратил выход один на один в расстрел рекламных щитов. Спустя 10 минут от этого эпизода Миранчук был поточнее: Кузяев совершил кросс по левому флангу и прострелил в штрафную, где Антону было достаточно грамотно подставить ногу — 1:0.

Едва таймер на табло отсчитал полчаса, россияне забили второй. Долговременная осада штрафной венгров после стандарта принесла свои плоды в виде бильярдного удара Магомеда Оздоева. К слову, большую роль в эпизоде сыграл Семенов, вступивший в жесткий отбор в чужой штрафной.

А как только команды вышли из раздевалки с перерыва, гости довели ситуацию до разгрома. После атаки левым флангом мяч в штрафной достиг ног Артема Дзюбы, который ложными движениями уложил в партер вратаря венгров и дал вкусный пас Фернандесу. Защитник предоставленным подарком воспользовался сполна. За следующие 15 игровых минут гости создали еще пару прекрасных моментов, но подкачала точность.

Зато в промежутке с 62 по 70 минуту мы увидели несколько иную сборную. Россияне растеряли комфортное преимущество, не без ошибок в исполнении Семенова. Сначала защитник, прерывая лонгболл, махнул мимо мяча и пригласил тем самым Роланда Шаллаи на рандеву с Шуниным. Встреча закончилась голом престижа. Еще через 8 минут защитник проспал подключение венгра из своей зоны, и счет стал 2:3. И хотя хозяева вернулись в игру, но российская команда скорее дотерпела до финального свистка. А вот вопрос по второму центральному защитнику, видимо, так и останется головной болью для Черчесова: тот же Нойштедтер, способный прикрыть эту позицию, сейчас вообще без клуба…

На руку сборной России пошел и матч оппонентов: Турция с Сербией разошлись нулевой ничьей, посему наша команда лидирует в определенной зоне комфорта. 11 и 14 октября россиянам предстоит провести еще два домашних матча турнира: против Турции и Венгрии.