Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанец Данила Новиков представит республику на шоу «Ты супер!»

Всего в шоу примут участие 58 детей, оставшихся без попечения родителей.

Данила Новиков из Мензелинска представит Татарстан на шоу «Ты супер!», сообщают организаторы.

«Премьера четвёртого сезона международного вокального шоу „Ты супер!“ для детей оставшихся без попечения родителей, состоится уже в сентябре. В нём примут участие 58 детей из 9 стран: России, Украины, Беларуси, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. Одним из них станет 14-летний Данила Новиков из города Мензелинск Республики Татарстан», — сказано в сообщении.

Родители Данила жили в гражданском браке. Когда мальчику был год, его мать погибла в автокатастрофе, а отец перестал принимать участие в жизни ребенка. Воспитание Данилы взяла на себя его бабушка.

Вокалом Данил занялся еще в первом классе. Два года назад он поступил в музыкальную школу на класс вокала и баяна. Он дважды выступал на российском культурно-благотворительном фестивале детского творчества «Добрая волна» под руководством Игоря Крутого и оба раза занимал первые места в разных номинациях.

Выступление на шоу «Ты супер!» мальчик хочет посвятить бабушке в знак благодарности.

«Моя цель на шоу „Ты супер!“ — посмотреть, как выступают другие участники и научиться чему-то новому. А ещё я хочу найти новых друзей, познакомиться с артистами, кто будет сидеть в жюри и, самое важное, показать всем то, что я умею — чтобы меня увидела вся наша страна», — поделился Данила. 

КВ
Лента новостей