Татьяна Москалькова: В Казани я увидела школу будущего

Экскурсию по школе и интернату для высокой гостьи провел директор учебного заведения Айдар Шамсутдинов. Татьяне Москальковой показали современные классы, столовую, бассейн и многое другое. Уполномоченного по правам человека заинтересовал вопрос, как попасть в эту школу. В новом учебном году в первый класс пришли учиться 491 ребенок, из них более 120 по месту жительства.

— Важное условие для учебы в «Адымнар», это чтобы дети и родители разделяли концепцию школы, то есть, обучение трех языках — русском, татарском и английском. Причем, все языки в преподавании находятся в приоритете, — отметил Айдар Шамсутдинов.

Татьяна Москалькова не скрывала, что впечатлена.

— Сегодня в этой школе будущего я увидела столько новых форм обучения, философского восприятия жизни маленького человека, что это необходимо осмыслить. Этот опыт несомненно надо передавать по всей стране, сказала Татьяна Москалькова. — В период пандемии российское образование пережило страшный шок и в тоже время получило задачу осмыслить, какие формы обучения нас ждут и что надо маленькому человеку, чтобы он стал достойным строителем нового цивилизационного пространства России.

Уполномоченный по правам человека отметила тот факт, что в школе «Адымнар» предметы преподают на трех языках учителями, прошедшими обучение непосредственно в языковой среде.

— Очень важно, что мы не повторили ошибки прошлого, когда учащиеся в школах, а также в институтах, аспирантурах, изучали иностранные языки, а говорить на них не могли, — заметила омбудсмен. — В «Адымнар» готовят человека будущего, в тоже время человека, выросшего на традициях и уважения своей истории, миропонимания, того что достигли их родители, старшее поколение.