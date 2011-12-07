В 2021 году в Татарстане подключат к высокоскоростному интернету более 800 соцобъектов

В Татарстане в 2021 году к высокоскоростному интернету подключат 800 социальных объектов, сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«В Татарстане большое количество фельдшерско-акушерских пунктов не имеют никакой связи, телемедицины, электронной очереди, телеконсультаций. Вот из этих 802 объектов 80–90% составляют сельские фельдшерско-акушерские пункты. Такую задачу мы ставим в области здравоохранения», — сказал Хайруллин.

Он также напомнил, что в этом году у высокоскоростному интернету были подключены 613 объектов Рогвардии, органов местного самоуправления, территориально-избирательные комиссии, отделения пожарной части. Также интернет получили 1045 татарстанских школ: 546 объектов подключены в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», 499 объектов — по поручению президента РТ по республиканской программе.

Также по федеральному проекту высокоскоростной интернет подключен в 10 профессиональных организациях, а по республиканскому проекту — 21 учреждение среднего профессионального образования.