В Татарстане подсчитывают журавлей

Обследовались три крупных места ночевок этих птиц, известных еще с 2005 года. До сих пор численность журавлей там до конца не была выяснена. 5 и 6 сентября методом подсчета птиц в стаях журавлей на вечернем слете и утреннем разлете специалистам удалось достаточно точно установить численность в местах двух ночевок на границе Татарстана и Башкортостана.

В одном месте скопилось около 1630 особей, в другом — 1360 птиц. Оба скопления находятся в Актанышском районе Татарстана, где, как предполагается, сложились благоприятные условия для журавлей. Численность в третьем скоплении птиц специалистам пока точно установить не удалось, так как не смогли близко подобраться туда через болота Камско-Икской поймы.

По опросам охотников и рыбаков, численность третьего скопления составляет не менее тысячи особей. Наблюдателю уже удалось снять на телефон стаю около 300 особей из этого скопления. Ученые надеются, что в последующие дни численность птиц там будет расти.

В Актанышском районе еще не приступили к уборке кукурузных полей, что дополнительно привлечет сюда журавлей. Пока что их примерно 4 тысячи особей. Данные скопления формируются за счет прилета сюда журавлей из ближайших регионов, в том числе, вероятно, со Среднего Урала, сообщается на сайте национального парка «Нижняя Кама».