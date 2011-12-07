В Татарстане разыграют 36 iPhone в дни выборов президента РТ

В Татарстане разыграют 36 iPhone среди жителей республики с 11 по 13 сентября, сообщают организаторы.

«Для того, чтобы побороться за призы, нужно принять участие в самом масштабном челлендже „Мой Татарстан“ — достаточно просто сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото в социальные сети с хэштегом #МойТатарстан», — сказано в сообщении.

Фотографии нужно опубликовать в открытых профилях в социальных сетях Instagram или ВКонтакте. Затем организаторы проверят публикации на соответствие условиям, занесут и в единую базу и выберут победителя.

11 и 12 сентября розыгрыши будут проходить каждый час с 9:00 до 20:00 в прямом эфире в сообществе фотомарафона #МойТатарстан во ВКонтакте. 13 сентября розыгрыши будут проходить каждый час в рамках онлайн-марафона #МойТатарстан в официальном сообществе Республики Татарстан во ВКонтакте.