В ЦИК РТ провели встречу с независимыми наблюдателями-блогерами

В ЦИК РТ провели встречу с независимыми наблюдателями из Татарстана, которые будут оценивать качество и прозрачность процесса выборов с 11 по 13 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Новая стратегия развития избирательной системы — в развитии институтов наблюдения. В дни голосования контроль за соблюдением всех выборных процедур будут обеспечивать общественные наблюдатели, а также наблюдатели от партий и кандидатов», — отметил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По его словам, ранее принятые меры наблюдения в качестве камер не показали свою эффективность, так как по итогам этой работы не поступило ни одного обращения на ознакомление с видеоматериалами. По мнению Кондратьева, наблюдатели являются самым эффективным инструментом контроля на выборах.

«Наблюдатели — участники избирательного процесса, призванные обеспечить прозрачность всех процедур на всех этапах выборов, от подготовки избирательных участков до подсчета голосов и подведения итогов. Миссия наблюдателей — сделать так, чтобы результаты выборов ни у кого не вызывали сомнений», — отметил Кондратьев.

Всего в качестве наблюдателей на выборах в РТ будут задействованы 100 блогеров, предпринимателей и общественных активистов.

В ЦИК РТ наблюдателей ознакомили с процедурой проведения выборов, а также требованиями Роспотребнадзора по обеспечению безопасности избирателей и членов избирательных комиссий. Присутствующим рассказали, что все 22 000 сотрудников избирательной системы будут застрахованы на случай болезни в дни голосования. Общая сумма страховки составила 500 тыс. рублей.