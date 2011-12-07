В Волгограде задержали подозреваемого в разгроме киоска с шаурмой в Челнах

В Волгограде задержали подозреваемого в разгроме киоска с шаурмой в Набережных Челнах. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Сообщается, что инцидент произошёл в конце августа этого года. Видеозапись со стрельбой в хозяина киоска с шаурмой в поселке Сидоровка и его разгромом разлетелась по социальным сетям. В ходе налета тогда пострадали два человека.

После этого подозреваемых объявили в розыск. В автоград из Волгограда доставили двоих из четверых мужчин. Разбирательства продолжаются.