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Диспансеризация помогла выявить у казанцев рак на ранней стадии

Во время диспансеризации населения, которая проходила в Казани с начала этого года, среди проверенных горожан выявлено почти 2 тысячи случаев подозрения на онкологические заболевания.
В 126 случаях предварительный диагноз подтвердился. У большей части заболевших – у 90 человек, онкология на 1 и 2 стадии, которые сейчас успешно вылечиваются, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.Всего за 8 месяцев 2018 года диспансеризацию взрослого населения прошли более 110 тысяч человек. Новинка этого сезона – мероприятия, направленные на раннее выявление злокачественных новообразований молочной железы и толстого кишечника, которая будет проходить 1 раз в 2 года.
КВ
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