Диспансеризация помогла выявить у казанцев рак на ранней стадии

В 126 случаях предварительный диагноз подтвердился. У большей части заболевших – у 90 человек, онкология на 1 и 2 стадии, которые сейчас успешно вылечиваются, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.Всего за 8 месяцев 2018 года диспансеризацию взрослого населения прошли более 110 тысяч человек. Новинка этого сезона – мероприятия, направленные на раннее выявление злокачественных новообразований молочной железы и толстого кишечника, которая будет проходить 1 раз в 2 года.