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Два татарстанских пенсионера утонули в выходные

Одного из утопленников выловили в Ноксе.
За прошедшие выходные в Татарстане утонули два пожилых человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. У села Биюрган прохожие обнаружили в реке тело 69-летнего мужчины. Они извлекли его на берег и передали сотрудникам полиции. А в Казани под пешеходным мостом через р. Нокса выловили тело 71-летнего гражданина. Обстоятельства гибели пенсионеров устанавливаются.
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