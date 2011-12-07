Два татарстанских пенсионера утонули в выходные

За прошедшие выходные в Татарстане утонули два пожилых человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. У села Биюрган прохожие обнаружили в реке тело 69-летнего мужчины. Они извлекли его на берег и передали сотрудникам полиции. А в Казани под пешеходным мостом через р. Нокса выловили тело 71-летнего гражданина. Обстоятельства гибели пенсионеров устанавливаются.